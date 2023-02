FRONTONE - Una domenica sulla neve, dal Catria al Carpegna, per concludere al meglio una meravigliosa settimana bianca nella splendida cornice delle montagne della nostra provincia. Condizioni meteo permettendo stazioni sciistiche aperte e divertimento assicurato, per la gioia dei tanti appassionati. In moltissimi ieri, come nei giorni scorsi, hanno affollato i comprensori montani, e oggi è atteso il sold-out.



Pienone annunciato



Il monte Catria spalancherà le porte alle 8.30 quando è prevista l’apertura della cabinovia che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri. Fruibile quasi interamente la stazione sempre più moderna e accogliente, la seggiovia triposto e quella quadriposto, le piste, il Kinderland Adventure Park, parco giochi sulla neve unico nel suo genere, e il rifugio Cotaline dove degustare tante specialità enogastronomiche. E chi vorrà potrà partecipare a coinvolgenti ciaspolate. Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri, noleggio sci e snowboard.

Fondamentale, come sempre, rimanere aggiornati consultando il sito montecatria.com e le pagine social. In caso di bufera di neve e vento forte gli impianti resteranno chiusi. Saranno moltissimi a salire anche al Nerone, dove gli impianti sono attivi dalle 9. Per tutta la giornata in funzione il servizio navetta con partenza da Serravalle di Carda. Aperto, con servizi di bar e ristorante, il rifugio chalet Corsini, con tanto di party nel pomeriggio. Possibilità di acquisto skipass e noleggio sci. Informazioni: scioviemontenerone.it e rifugiochaletcorsini.it. Domenica tutta da vivere anche sul Carpegna.

Al Carpegna Park divertimento per tutta la famiglia con la pista da bob. Aperti il chiosco e noleggio. Attivo il servizio navetta gratuito con partenza davanti il camping Paradiso per raggiungere il passo Cantoniera, perfetta base di partenza di tanti fantastici sentieri immersi nella natura. Da esplorare la faggeta più grande d’Europa con i due ammassi rocciosi del Sasso Simone e Simoncello oppure il monte Carpegna.



Le informazioni



Nelle pagine Facebook Pro loco Carpegna e Carpegna Park ulteriori informazioni. Impianti in funzione anche a Montecopiolo. Imbarazzo della scelta tra le sciovie dell’eremo del monte Carpegna e il tappeto mobile a Villagrande. Tra le novità: è stata tracciata una pista per lo sci di fondo a Villagrande, dove è attivo anche il servizio di noleggio sci. Nel sito eremomontecarpegna.it è possibile consultare gli aggiornamenti.