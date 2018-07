Vino, birra e cocktail senza alcol: ecco il primo "bar bianco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRATTE ROSA - Vino, birra, cocktail? Si, ma tutto rigorosamente senza alcol. Anche il mojito. A Fratte Rosa ha aperto da qualche giorno il primo bar no-alcol delle Marche e uno dei pochi bar bianchi, alcol free in Italia. Dietro al bancone del locale ‘Borgo caffè’, che si trova lungo la strada principale del paese delle terrecotte, Manuela Spaccini, 36 anni.Giovane, forte, coraggiosa: da una vicenda che l’ha toccata profondamente, un familiare con problemi di alcolismo, l’idea di aprire un bar dove l’alcol non c’è: «L’alcol – esordisce Manuela - per diversi anni è stato un problema in famiglia e chi vive certe situazioni difficili sa bene che è una malattia. Quello che è stato un problema voglio diventi un nostro punto di forza. L’alcol è una piaga sociale e sono sempre più i giovanissimi che consumano alcolici».