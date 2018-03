Le frane sul San Bartolo fanno paura: transennato il porticciolo di Vallugola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - Continua a restare alta l’attenzione per le frane lungo la falesia del San Bartolo. Gli smottamenti si allargano e sono presenti anche dei dilavamenti diffusi che interessano un fronte sempre più vasto fino a Vallugola arrivando a minacciare il porticciolo turistico dove d’estate attraccano i vip tra cui Valentino Rossi. La criticità nel versante fra la spiaggia e il porticciolo turistico dove è stato transennato in via precauzionale l’accesso alla darsena. Pochi giorni fa l’ordinanza del Comune di Gabicce ma condivisa con la Capitaneria di porto di Pesaro per l’interdizione della viabilità e della passeggiata di parte della darsena di Vallugola, un percorso che va dal ristorantino del porto fino all’area di rimessaggio delle imbarcazioni. «Il porticciolo non è ancora aperto – spiega il comandante del porto Silvestro Girgenti - ma il dilavamento sceso da un costone più alto e finito in strada rischia di essere un pericolo anche per le normali attività portuali o di carenaggio delle imbarcazioni».