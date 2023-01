Morto Franco Fazi, il maestro delle cornici in via Castelfidardo a Pesaro: era il papà di Juri Fazi

PESARO - Morto Franco Fazi, papà di Juri Fazi. Aveva 92 anni compiuti lo scorso 17 dicembre. Per anni ha lavorato con la moglie, l'artista Michela Melle, occupandosi di cornici per quadri nella bottega di via Castelfidardo. Nel suo campo è stato un vero maestro.

La passione di famiglia

Franco Fazi è stato un grande appassionato di arti marziali: ha praticato l'aikido, fino a conseguire la cintura nera, e ha seguito il figlio poi diventato campione di Judo con all'attivo 14 titoli nazionali e anche due partecipazioni alle Olimpiadi (Los Angeles e Seul) prima di imporsi come conosciutissimo re del gelato pesarese.