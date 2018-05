Finita l'emergenza frana I residenti evacuati possono tornare sul San Bartolo

PESARO - Incubo finito per i residenti di strada dell’Altarello, l’ordinanza di sgombero è stata revocata, si torna a casa. Oggi in consiglio comunale la delibera sui lavori effettuati nella loro zona del San Bartolo.



Lo scorso 24 febbraio, dodici persone residenti in strada dell’Altarello erano state costrette a lasciare le proprie abitazioni a seguito dell’ordinanza comunale di sgombero motivata dal dissesto idrogeologico della scarpata sovrastante, provocato dall’ondata di maltempo.



A causa delle abbondanti piogge, c'era stato uno smottamento del terreno che aveva invaso la strada finendo contro le case.



Nel frattempo, in quella zona del San Bartolo sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza, e proprio due giorni fa l’ingegner Andrea Sbriscia, direttore dei lavori di realizzazione della protezione corticale e rete paramassi in strada dell’Altarello, ha dichiarato nella sua relazione finale che «l’intera zona sottoposta alla frana è stata compiutamente messa in sicurezza e che pertanto tutti i residenti negli immobili evacuati potranno prendere di nuovo possesso delle loro abitazioni e la strada può essere riaperta sia al traffico pedonale che veicolare».



E’ stata accertata la cessazione delle cause che avevano determinato l’emissione dell’ordinanza di febbraio, che è stata così revocata.

Lunedì 21 Maggio 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 09:49