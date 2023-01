URBINO - Emergenza a Urbino per una rottura delle rete idrica che ha provocato una frana e lasciato senz’acqua i residenti delle frazioni di Mazzaferro e Montesoffio. L’allarme è partito intorno alle 18 con una chiamata ai vigili del fuoco per l’interruzione della viabilità lungo il tratto della statale 73 bis cosiddetto delle Capute che conduce a Mazzaferro. Allertata la squadra di emergenza di Marche Multiservizi per la riparazione della condotta idrica lesionata e mobilitata l’impresa Pretelli per i lavori stradali.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Montecopiolo, sorpresa fuori casa dalla tormenta di neve: Maria Cristina ritrovata morta



Alle 20, 40 di ieri l’amministrazione comunale ha diramato la seguente comunicazione: «Nel pomeriggio di oggi 28 gennaio c’è stata una frana in zona Mazzaferro, probabilmente generata da una serie di cause: una perdita di acqua e il discioglimento rapido della neve caduta nei giorni scorsi.

La percorribilità stradale è stata già ripristinata. Per questa sera (ieri sera, ndr), invece, è interrotta l’erogazione di acqua a Mazzaferro e Montesoffio. Per domani in mattinata l’acqua tornerà a essere distribuita nelle due zone: la fornitura sarà garantita da Marche Multiservizi con le autobotti. Intanto procedono i lavori per risanare il danno».



I lavori sono proseguiti nelle ore serali e notturne. Un’ora dopo la comunicazione dell’ufficio stampa del Comune i vigili del fuoco di Urbino erano ancora impegnati lungo la strada insieme all’impresa privata incaricata del ripristino della viabilità. Il collegamento viario con Mazzaferro, comunque, è stato ripristinato mentre il disagio maggiore riguarda l’interruzione del rifornimento idrico nelle due frazioni.

Per tutte la notte le case di Mazzaferro e Montesoffio sono rimaste a secco di acqua, mentre per la mattinata di oggi è annunciato l’attivazione del servizio di autobotti che garantirà la fornitura prevalentemente per l’uso alimentare anche se l’esigenza riguarda pure l’aspetto igienico. Proprio Marche Multiservizi aveva annunciato per martedì dalle 8,30 alle 14 l’interruzione dell’erogazione dell’acqua a Trasanni per il collegamento della nuova rete idrica.