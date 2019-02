Alberto e Silvia: domani ​l'addio. Si erano trasferiti da una settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Domani, con partenza alle 14.30 dall’obitorio di Urbino, si svolgono a Fossombrone, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, i funerali di Silvia Tamburini la 39enne e del suo compagno di viaggio Alberto Brescia di 68 anni,Dopo il rito la salma dell’uomo sarà traslata a Latina mentre quella di Silvia verrà tumulata nel cimitero cittadino. Avevano trasferito la loro residenza a Fossombrone, dove lei era nata, poco più di una settimana fa. Una famiglia stimata e benvoluta quella di Silvia, colpita da una tragedia immane. Ieri mattina dopo l’ispezione cadaverica è stato rilasciato il nulla osta per il rito funebre. Non è stato effettuato nessun esame autoptico come si era ipotizzato in un primo momento. Un particolare che lascia supporre come attendibile l’ipotesi di un malore di chi guidava. Il tentativo di bloccare l’auto ricorrendo al freno a mano avrebbe causato l’impatto sul cordolo e la carambola del mezzo impazzito.