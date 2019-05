Acquista due Maxi Miliardario, vince 5 milioni. Ecco l'identikit del fortunato marchigiano

di Roberto Giungi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Poco dopo le dieci di ieri mattina, un distinto signore, sui sessant’anni ha acquistato, alla Tabaccheria del Corso, due gratta e vinci della serie Maxi Miliardiario spendendo in tutto 40 euro. Con grande calma ha poi presentato il biglietto vincente ad uno dei due gestori dicendo quasi sotto voce, senza denotare alcuna emozione: «Mi sa che ho vinto». La conferma non è tardata a venire. Dapprima da un rapido controllo a vista. Poi dalla macchinetta da gioco in dotazione. La notizia si è sparsa in un battibaleno. Nella panetteria Archilei, poco più di un’ora dopo, non si parlava d’altro. I più hanno perfino descritto nei particolari il presunto vincitore. I due fratelli Pierpaoli, nel pieno rispetto della loro professionalità, non hanno fornito alcun particolare sulla persona che poco prima aveva messo a segno un colpaccio mozzafiato.