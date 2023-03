FOSSOMBRONE - È stata una festa la stessa presentazione del 39mo Festival del tartufo bianchetto e del vino Bianchello in programma a Fossombrone nei due week end: 18-19 e 25-26 marzo. Si respira un clima di grande entusiasmo anche per una serie di manifestazioni collaterali a cominciare dalla seconda edizione della mezza maratona del Metauro di valenza nazionale con il trofeo Bcc Metauro Gruppo Iccrea.

Il presidente della pro loco Forum Sempronii Diego Tramonti ha sottolineato che l’associazione «torna ad animare il mese di marzo e a far felici tanti buongustai che attendono con ansia questo importante evento della tradizione marchigiana». Perché «lo stare insieme - ha aggiunto il sindaco Massimo Berloni - non solo è piacevole ma fa rivivere la nostra città in ogni suo angolo».



Gli stand saranno allestiti lungo corso Garibaldi a cura dell’associazione ristoratori di Fossombrone che, per l’occasione, ha preparato gustosi menù a tema. L’anteprima venerdì 17 alle 9.30, con “Pittura sotto le logge”, il concorso estemporaneo degli alunni dell’Istituto comprensivo F.lli Mercantini. Tutti gli elaborati saranno esposti in modo che il pubblico li possa apprezzare dal vivo.

Sabato 18 marzo, sempre alle 9,30, prenderà il via la quattro giorni del Festival con “Truffle Experience”, la possibilità di vivere l’esperienza della ricerca del tartufo accompagnati da tartufai nel bosco delle Cesane: attività a pagamento, per info e prenotazioni 366 8622811 Matteo Urbinati. A seguire l’apertura della mostra dell’artista forsempronese Leonarda Faggi dal titolo “La mia natura”. Il taglio ufficiale del nastro alle 15 accompagnato dalla banda musicale Città di Fossombrone.