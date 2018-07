Travolta e scaraventata a terra da un'auto: donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Una donna di 71 anni è stata investita da un Doblò Fiat lungo la vecchia Flaminia che attraversa il centro abitato di Fossombrone. La malcapitata, dopo essere stata scaraventata violentemente a terra a diversi metri dall’impatto, è stata trasferita all’ospedale di Urbino per ferite e fratture multiple. Sulle cause dell’incidente stanno conducendo le indagini gli agenti della polizia locale di Fossombrone intervenuti per i rilievi di legge.