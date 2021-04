Il pusher perde il pelo ma non il vizio: attività "riaperta", arrestato con soldi e cocaina

FOSSOMBRONE - Il pusher perde il pelo ma non il vizio: arrestato dalla polizia un marocchino rietenuto responsabile dello spaccio di cocaina a Fossombrone: sequestrati 60 grammi di stupefacente, 500 euro in contnti e materiale per lo spaccio.

L'uomo era già stato arrestato e condannato nel 2019 per reati legati allo spaccio, ma i poliziotti del commissariato di Urbino sospettavano che avesse ripreso l'attività, diventando punto di riferimento per Fossombrone e dintorni. Così si è deciso di bloccarlo all'apporssimarsi del weekend, quando la spaccio è più fiorente. lla vista degli agenti l’uomo cercava di disfarsi di tre dosi di cocaina lasciandole cadere a terra. Il movimento, però, non sfuggiva ai poliziotti che recuperavano e sequestravano la droga. All’interno della sua abitazione venivano poi rinvenuti e sequestrati altri 60 grammi circa di cocaina, pronti per essere tagliati e suddivisi in dosi, oltre a materiale per il frazionamento, taglio e confezionamento. Veniva infine sequestrata la somma contante di euro 500 circa, ritenuta provento dell’illecita attività. Nella mattinata odierna l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto operato ed emesso nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

