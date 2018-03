Scoppia incendio in cucina: due intossicati all'ospedale e appartamento inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE – Incendio in cucina: uno dei due coniugi finisce all’ospedale intossicato e l’appartamento è inagibile.E’ accaduto questa mattina a Fossombrone, dove, probabilmente, la scintilla è partita dal surriscaldamento del frigorifero. Le fiamme si sono propagate velocemente, distruggendo la mobilia e causando gravi danni all’appartamento.In casa abitano cognata e cognati, entrambi hanno avuto principio di intossicazione da fumo e sono stati portati all'ospedale di Fano per verificare se necessitano della terapia in camera iperbarica. Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento dell’autopompa dei vigili del fuoco e di due squadre provenienti da Cagli. Sul posto anche i carabinieri. L’amministrazione comunale si sta prodigando per trovare una sistemazione alternativa per la coppia.