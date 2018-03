Scoppia in un incendio in casa e un tir intraversato blocca la strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE – Neve, un incidente ed un incendio hanno rischiato di mandare in tilt Fossombrone, ma per fortuna si è risolto tutto per il meglio.A Ghilardino di Fossombrone mentre nevicava intensamente ieri mattina carabinieri e agenti della polizia locale si sono trovati alla prese con un bilico finito di traverso per la strada ghiacciata. In quegli stessi minuti concitati arrivava la segnalazione che un fumo acre stava uscendo da un’abitazione di via Guerrieri sempre a Fossombrone.I carabinieri si portavano sul posto mentre gli uomini della polizia locale seguivano le manovre dell’autoarticolato che per oltre un’ora ha bloccato il traffico. Nonostante l’impiego di pneumatici dotati di catene speciali tutto si è rivelato inutile fintanto che, forse anche per un aumento della temperatura che ha allentato la morsa del ghiaccio, il pesante messo non è stato rimesso in carreggiata. In via Guerrieri era stata una vicina di casa a segnalare l’incendio scoppiata nell’appartamento al cui interno in quel momento non c’era nessuno. Sicuramente un corto circuito, hanno riferito i vigili del fuoco arrivati con una squadra da Fano, che ha intaccato una poltrona. Grazie alla segnalazione tempestiva tutto si è risolto senza registrare danni particolarmente gravi anche se gli effetti del fumo hanno lasciato il segno.