Salto di carreggiata e schianto: nonni e nipote all'ospedale

FOSSOMBRONE - Quattro feriti, per fortuna nessuno grave anche se uno è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza, nel tratto della superstrada compreso tra i due svincoli di Fossombrone.Intorno alle 17,30 l’intera Fano-Grosseto è stata chiusa al traffico. Una 156, guidata da Sergio Salciccia di 72 anni di Fermignano con accanto la moglie Rosaria Antonini di 68 anni e il nipote Geremia Granci, 19 anni, sul sedile posteriore, mentre procedeva in direzione mare-monti, aveva invaso la carreggiata opposta andandosi letteralmente a imbucare proprio nel varco aperto del guardrail. In direzione di marcia opposta arrivava Mirco Filippetti medico fisioterapista di 36 anni alla guida di una Punto, che proveniva da Urbino e ha la sede di lavoro a Verona.La polizia stradale ha disposto la chiusura al traffico di entrambe le carreggiate per potere eseguire i rilievi dell’incidente.E’ stata provvidenziale la manovra del medico che ha cercato, zigzagando, di evitare l’auto che aveva invaso la sua corsia di marcia. I due mezzi si sono urtati lateralmente. Se l’impatto fosse stato frontale le conseguenze, secondo i soccorritori sarebbero state gravissime. Ad essere soccorso dall’eliambulanza è stato il 72enne di Fermignano. Lamentava un dolore all’anca. Gli operatori del 118 dell’ospedale di Fossombrone hanno ritenuto opportuno trasferirlo nel nosocomio del capoluogo dorico per ulteriori accertamenti. La famigliola, in pratica i due nonni con il nipote, stava tornando a casa dopo aver partecipato ad una festa a Calcinelli per un cinquantesimo di matrimonio. Difficile stabilire cosa abbia potuto causare la perdita del controllo dell’utilitaria da parte del 72enne di Fermignano. La moglie e il nipote al momento dell’impatto si erano appisolati per cui non hanno avuto modo di capire cose stesse succedendo.