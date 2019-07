Da Fossombrone a Piacenza per spacciare: coppia finisce in manette

di Silvia Sinibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Tra i nove arresti e le sedici denunce frutto di una operazione dei carabinieri di Piacenza anche la coppia di forsempronesi finiti in manette lo scorso 3 luglio. I fatti che sono alla base dell’inchiesta L’attività d’indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Bobbio e dalla Stazione Carabinieri di San Giorgio Piacentino risalgono al 2017 quando un assuntore di cocaina raccontò come e dove si riforniva di sostanze stupefacenti.L’operazione era avvenuta in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Piacenza nei confronti dei 9 indagati in concorso tra loro per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, falso commesso da privato e tentata estorsione. Tra questi una coppia che risiede a Fossombrone e che aveva eletto a zona privilegiata per lo spaccio una fermata dell’autobus a Piacenza.