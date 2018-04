Parcheggiata da giorni sulle strisce blu: i vigili multano l'auto del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Gli agenti della polizia municipale hanno multato l’auto in dotazione dei servizi sociali municipali. La Fiat Bravo, bianca, senza alcun segno di riconoscimento, era stata lasciata da qualche giorno nei parcheggi a strisce blu davanti alla sede degli uffici comunali. Sembrava fosse stata abbondata. Il foglietto con l’avviso dell’avvenuta infrazione, pari ad euro 41euro, è stata elevata il 24 aprile. Il giorno dopo la ricorrenza della Liberazione era ancora lì. In bella vista. Incastrato tra vetro e tergicristallo. L’auto in questione potrebbe essere stata lasciata lì da qualche dipendente. Ma è tutto da accertare. Incredulità per l’accaduto visto che i parcheggi riservati ai mezzi comunali sono stati ricavati nella piazzetta retrostante lo stesso edificio. Qualche metro più in là. La Bravo, da quanto si è appreso, può essere utilizzata dai servizi sociali per motivi riguardanti l’ufficio e dovrebbe essere parcheggiata negli spazi della casa di riposo.