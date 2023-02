FOSSOMBRONE - Palazzetto dello sport di Fossombrone gremito come non mai. È stata elegante e spettacolare la presentazione della tappa del Giro d’Italia del 13 maggio prossimo nella cittadina metaurense. L’unica delle Marche. Tutte le più alte autorità civili e militari rappresentate. Ospite d’onore Davide Cassani già commissario tecnico della nazionale di ciclismo, professioniste delle due ruote dai trascorsi ammirevoli in termini di primati e vittorie, con i suoi aneddoti ha reso tutto più piacevole.

APPROFONDIMENTI L'INFRASTRUTTURA Galleria della Guinza, i sindaci ci credono: «Questo è un passo avanti»

Lasciando intendere cosa significhi la passione per la bicicletta con la quale ha percorso 800mila chilometri vale a dire, come lui stesso ha sottolineato, viaggio sulla luna e ritorno. Dopo il saluto del sindaco di Fossombrone Massimo Berloni l’orgoglio di essere forsempronesi e marchigiani al tempo stesso, come ha sottolineato subito dopo il presidente della Regione Acquaroli, ha avuto la conferma nel ricordo degli uomini illustri con una proiezione ad effetto sul grande schermo. Coinvolgente il monologo dell’attrice e regista teatrale Giulia Bellucci. È stato il momento più partecipato e carico di emozioni. La conferma è arrivata dagli applausi scroscianti.

La tappa del 13 maggio Terni-Fossombrone si presenta degna della massina attenzione anche in chiave tecnica per le asperità rappresentate sia dal colle dei Cappuccini che dalle salite che portano fino al bosco delle Cesane. Per Fossombrone e il suo territorio un’occasione irripetibile: per due ore e mezza, ha ricordato il promoter della tappa Alighiero Omicioli, la città sarà in mondovisione. Il che è tutto dire per quanto concerne la promozione turistica di un ambito che tutti definiscono meraviglioso.

In apertura di serata l’inno d’Italia cantato da tutti con i bambini sul palco a conferma di una regia che ha curato ogni particolare e che fa onore ad un evento sportivo unico e coinvolgente. Il commento di Omicioli sottolinea che gli ultimi 70 chilometri della tappa si annunciano particolarmente interessanti e le difficoltà, come confermano gli addetti ai lavori, cominceranno con la salita dei Cappuccini che presenta pendenze che toccano il 23%. A seguire, come detto le Cesane con uno strappo di appena un chilometro ma con pendenza del 20%.

A soli 5 chilometri dal traguardo un secondo passaggio sulla scalata dei Cappuccini. Non sono salite lunghe ma con pendenze notevoli che metteranno a dure prova il gruppo e che saranno determinanti per la vittoria. Annotazione finale, in pratica una sorta di ciliegina sulla torna, il campione del mondo in carica Remco Evenepoel è stato visto poco tempo provare proprio la salita dei Cappuccini.