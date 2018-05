«Ho gli occhiali ordinati da suo figlio»: ma è soltanto una truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE – Allarme a Fossombrone per la “truffa degli occhiali”. «Sto proprio parlando con suo figlio, signora (e via nome e cognome esatti, ndr) mi dice di consegnarle questo paio di occhiali da sole che lui stesso mi ha ordinato. Mi sta dicendo che per il momento me li deve pagare lei che poi suo figlio le rimborsa i soldi spesi perché è un regalo che le vuole fare. Purtroppo è impegnato e non può raggiungerci. Bastano cento euro signora e stia tranquilla che sono occhiali di prima qualità, poi provvederà suo figlio come detto e rimborsarla». La signora, presa alla sprovvista, di fronte a tanta sicurezza dell’avventore che “conosce” bene chi è dall’altra parte del telefonino, finisce con il cedere. Sborsa il denaro richiesto e poi si ritrova con un palmo di naso non appena ha la possibilità di parlare, stavolta davvero, con il proprio figlio. E’ partito anche il tam tam sulle pagine cittadine di Facebook: «Prestate la massima attenzione. Cercate di essere tempestivi e segnalare alle forze dell’ordine il numero di targa dell’auto di chi vi ha venduto, o ha solo tentato, un paio di occhiali».