Nuova raffica di furti: rubati ad un vedovo i gioielli della moglie

FOSSOMBRONE - Una dozzina tra furti tentati o andati a segno. Un’abitazione svaligiata di tutto l’oro che veniva conservato dal proprietario. Per la maggior parte oggetti d’affetto della moglie che non c’è più.L’incursione all’interno di una palestra sottostante il ristorante pizzeria da Gigi, nel centro storico, è stata filmata dalle telecamere di sorveglianza. Sembra plausibile che operi una banda organizzata capace di tenere sotto controllo ogni angolo cittadino per agire poi all’impazzata. Emblematico il caso dell’abitazione isolata sulla strada dei Cappuccini. Chi vi abita è stato assente per sole due ore. Quando è rientrato ha trovato tutto sottosopra. Erano stati spostati mobili pesantissimi e di grande volume. Degli oggetti d’oro, come detto, nessuna traccia. E’ evidente che operano osservatori attenti. Che registrano abitudini e movimenti.