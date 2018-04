Multato un furbetto dei rifiuti: «E presto arriveranno le telecamere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci redarguisce pesantemente quanti non rispettano le norme più elementari della raccolta differenziata. Annuncia che sono state comminate sanzioni ai trasgressori e che stanno per arrivare le telecamere antifurbetti. Tutto questo perché è sempre più impellente ripristinare regole precise da far rispettare se davvero ci si vuole impegnare per evitare il calo che si sta verificando in termini di percentuale per quanto attiene la buona condotta. Il primo cittadino ha postato anche le foto e sottolinea che «gli agenti della polizia municipale hanno recentemente multato uno degli autori dello scempi mostrato nella foto. Ricordo che per chi viene colto a gettare rifiuti fuori posto è prevista una sanzione, perché a quanto pare è l’unico modo per combattere queste malsane abitudini. Così come sottolineo che Aset presta servizio anche a domicilio e gratuitamente per ritirare rifiuti ingombranti. Da ricordare anche che ogni sabato mattina viene ritirato praticamente di tutto nel piazzale San Giovanni Paolo II nel campetto di Porta Fano. Non ci sono quindi giustificazioni per simili comportamenti tanto stupidi quanto incivili, occhio perché le telecamere stanno arrivando».