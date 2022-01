Cento euro di multa a chi sporca con il cane: da domani scattano le sanzioni

FOSSOMBRONE - Per i trasgressori è prevista la sanzione amministrative di 100 euro. Domani entra in vigore a Fossombrone l’ordinanza del sindaco Massimo Berloni per la campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine.

Emanato il divieto di consentire ai cani di sporcare i portici e le colonne di Corso Garibaldi, vetrine, bocche di lupo e portoni d’ingresso salvaguardando il benessere animale con l’utilizzo del guinzaglio. Obbligo per i proprietari e conduttore di cani di portare al seguito idonei strumenti per la pulizia delle deiezioni, pulire immediatamente le stesse sia liquide che solide negli spazi pubblici portando contenitori pieni d’acqua semplice di almeno mezzo litro senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti, la paletta ed il sacchetto. Che esista una situazione compromessa è sotto gli occhi di tutti. Sulla rete i commenti non mancano anche da parte di chi ritiene che il provvedimento sia penalizzante preannunciando che non lo rispetterà.

