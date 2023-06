FOSSOMBRONE Lo hanno cercato tutta la notte sospettando la decisione che Graziano C., 65 anni, aveva veramente preso: porre fine ai suoi giorni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita ieri mattina alle 9.30 nella zona del colle dei Cappuccini nei pressi della casa dove aveva vissuto la sua infanzia. Aveva preparato tutto nel dettaglio fino a decidere quale albero avrebbe raccolto la sua vita.



L’allarme



Il 65enne era da tempo vittima di un forte stato di depressione. Così che, quando giovedì pomeriggio non è rientrato nella sua abitazione in via Morandi, la moglie spaventata, sospettando che fosse accaduto il peggio, ha subito lanciato l’allarme. Ha anche tentato di contattare il marito ma il suo telefonino squillava regolarmente ma Graziano non rispondeva. Allertata la Prefettura è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Nel piazzale del distributore di carburante attiguo al nuovo ponte sul Metauro, a Fossombrone, confluivano il 118, i mezzi e gli uomini della protezione civile, i vigili del fuoco di tre distaccamenti, i carabinieri al comando del capitano Maximiliano Papale e la polizia locale.

L'area la setaccio



Volontari e forze dell’ordine iniziavano a setacciare l’intera area. La prima situazione possibile per un gesto estremo è stata individuata proprio sul ponte anche alla luce del corso d’acqua impetuoso a causa delle piogge dei giorni precedenti. Venivano allertati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e, dopo una notte di ricerche, ieri mattina anche l’elicottero. Anche le gazzelle dei carabinieri con i lampeggianti accesi hanno perlustrato il territorio nel corso della notte. Fino alla terribile scoperta di ieri mattina, quando nella zona del Colle dei cappuccini è stato individuato il corpo senza vita. Nelle ore precedenti il comandante della Benemerita aveva diramato la segnalazione allertando anche i mezzi di comunicazione compresi i siti web. La notizia del rinvenimento del corpo ha suscitato decine e decine di messaggi di condoglianze nel ricordo di un uomo da tutti conosciuto, benvoluto e molto riservato.