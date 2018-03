Il ladri entrano dalla finestra e ripuliscono le slot machine del bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Furto nella notte ai danni del Bar Route 26 a Fossombrone. ""La paura è stata tanta quando siamo arrivati nel locale e visto che le slot erano a terra. Ignoti sono entrati da una finestra della cucina che s’affaccia al giardino che abbiamo in comune con un altro inquilino dello stabile. Pensavamo fosse andata peggio i ladri in tutto avranno portato via circa 600 euro"". Chi racconta l’accaduto è il titolare del bar in piazza Volontari del Sangue a Fossombrone. Sono intervenuti i carabinieri di Fano appena allertati dal proprietario per il sopralluogo e gli ulteriori rilievi.