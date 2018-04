I ladri devastano e ripuliscono le sedi di cinque associazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Porte squarciate con furia. Cassetti manomessi e documenti scaraventati qua e là. Più i danni che i soldi racimolati. Complessivamente circa 600 euro. Raid notturno a Fossombrone, alla disperata ricerca di denaro, messo a segno nella notte tra domenica e lunedì, ad opera di ignoti. Hanno messo a soqquadro le sedi di cinque associazioni: Anffas, Auser, Tartufai, Gruppo Micologico e Circolo filatelico numismatico nel palazzo dell’ex teatro comunale che si affaccia sulla piazza del Mercato. In seconda battuta si sono portati nella vicina sede della Cgil. Dall’interno sono finiti direttamente nella sezione del Pd da dove sono usciti senza colpo ferire. Le porte sono state sfondate e divelte. Dall’ufficio dei tartufai sono spariti circa 350 euro. Da quello dei filatelici alcune monete commemorative in argento del valore di altri 300 euro. Impressionanti gli squarci alle porte per ricavarne un passaggio nella parte alta.