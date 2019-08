Incidente con lo scooter sindaco tranquillizza: «Soltanto escoriazioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci è rimasto coinvolto in un incidente stradale ma non ha riportato particolari conseguenze come lui stesso ha postato: «Buongiorno a tutti, credo sia doveroso un chiarimento sul mio stato di salute, viste le voci che circolano circa il fatto che sarei rimasto ferito in un grave incidente stradale con tanto di trasporto in ambulanza ad Ancona.In effetti domenica mattina, in zona San Martino, mentre tornavo a casa, un veicolo si è immesso improvvisamente sulla strada principale senza darmi la precedenza, ho cercato di evitarlo ma mi ha toccato ugualmente la parte posteriore dello scooter facendomi cadere a terra. Per fortuna andavo davvero piano, solo spavento e qualche escoriazione che mi sono fatto medicare nel nostro ospedale, ma niente di grave.