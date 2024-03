FOSSOMBRONE L’istituto tedesco “Qualità e finanza” nella sua graduatoria “Campioni della crescita”, posiziona Mecc.Al, l’azienda di Colli al Metauro con uno stabilimento anche a Fossombrone, «tra le “magnifiche 800” aziende italiane che brillano per fatturato e numero di dipendenti e per dare nuovi impulsi all’economia e alla società italiana».

Incremento del 20%

Mecc.Al è il più grande produttore europeo di sistemi di raffreddamento in alluminio per l’industria dell’elettronica di potenza con volumi di produzione di circa 9mila tonnellate. Stefano Paci è il fratello di Giancarlo Paci della Profilglass di Fano. L’Istituto tedesco premia Mecc.Al «perché ha registrato tassi di crescita sopra la media, nonostante il complesso contesto economico, dimostrando capacità di innovarsi e sottolineando un ruolo cruciale nella creazione di posti di lavoro».

La classifica, partendo da una estesa platea di circa 50mila aziende pone Mecc.Al tra le prime 600 posizioni con un tasso di crescita di oltre il 20%. Negli ultimi tre anni Mecc.Al ha segnato una crescita esponenziale che si traduce in un fatturato di 70 milioni di euro, di cui il 61% maturati con l’export, con una percentuale che sfiora il 96% in Germania e in Spagna. Un enorme balzo in avanti sostenuto dalla capacità di offrire prodotti innovativi, sostenibili, di ultima generazione e altamente competitivi.

«Siamo orgogliosi»

«Mecc.Al è orgogliosa di essere tra le aziende italiane più dinamiche - dichiara il presidente Stefano Paci -. Questo prestigioso riconoscimento è per noi anche motivo di grande stimolo nel percorso di crescita che guarda al futuro della sostenibilità e dell’innovazione».

Sono quattro i siti produttivi di Mecc.Al che copre una superficie di circa 45mila metri quadrati a Colli Metauro e a Fossombrone con più di 250 dipendenti. L’azienda è specializzata nella progettazione e nella produzione di dissipatori di calore per l’industria elettronica, impiegati nei settori più diversi, dalla green energy e caricabatterie per auto elettriche, alle telecomunicazioni fino al settore medicale. L’innovazione è il cuore del sistema produttivo di Mecc.Al che ha investito le proprie risorse in attività di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di creare soluzioni tecnologiche e produttive in linea con i principi di sostenibilità economica e sociale.

La linea Profilmecc

La linea di prodotti brevettata “Profilmecc” è l’espressione di questa forte vocazione tecnologica. L’intera produzione Mecc.Al è garantita da un elevato sistema di automazione industriale, fino al 60% dell’intera capacità produttiva, che assicura velocità ed efficienza ed elevati standard di performance nonché capacità competitiva sui mercati. L’azienda è tra le prime in Europa per l’utilizzo di macchinari robotizzati. La forte impronta ecologica di Mecc.Al è evidente nel nuovo stabilimento di Fossombrone, con pannelli fotovoltaici di circa 2,5 Mw.