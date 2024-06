FOSSOMBRONE - Raid ladresco la notte scorsa a Fossombrone. Il bottino di qualche centinaia di euro. Almeno da quanto si è appreso. Molto più pesanti i danni provocati dai vari arnesi di scasso utilizzati per forzare porte e mandare fuori uso un cancello in ferro a tutela dell’ingresso del bar del Circolo tennis. Per accedervi i ladri hanno tranciato la rete di recinzione.

Colpi in serie

Nella stessa area degli impianti sportivi i malviventi, alla disperata ricerca di danaro, sono entrati nella piscina dove hanno manomesso i distributori del caffè e delle merendine. Si sono portati nella sede della Confederazione italiana agricoltori. Poi nella palestra Atlantis Gym, sottostante lo stesso edificio della Cia. Hanno messo a soqquadro gli uffici. Divelto cassetti, tavoli, scrivanie. Scaraventato in aria documenti e tutto quello che hanno trovato sulla loro strada. Indescrivibile lo spettacolo che si è presentato a chi si è messo all’opera per riportare un po' di ordine. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Colli al Metauro.

Mentre erano all’opera per fare il punto della situazione hanno ricevuto, seduta stante, altre chiamate. Nuove segnalazioni. Il raid si sarebbe allargato forse anche nel centro storico. È stato difficile capire la portata di un ciclone vandalico senza precedenti. Un paio di giorni prima un post sui social media aveva segnalato un furto ai danni di un’abitazione in periferia. Unica raccomandazione di quanti hanno subito incursioni e danni tenere alta l’attenzione generale. Divulgare il più possibile quanto successo. Unico sistema di “difesa” indiretta ma efficace. Quanto lle indagini in corso buone aspettative ci sono nei confronti della possibile utilità delle nuove telecamere di ultima generazione che hanno potenziato il sistema di sorveglianza. Sicuramente potranno ricostruire i passaggi nei punti nodali della viabilità nei pressi dei luoghi razziati. I punti presi di mira sono stati scelti con accortezza. Un particolare che lascia intendere come tutto sia stato predisposto in sede locale.

Posti conosciuti

Non è un caso che l’accesso alla piscina sia avvenuto da una porta secondaria adibita alla sicurezza di chi si trova all’interno. Non è da escludere che alla fine della giornata di ricerche, segnalazioni e denunce alle forze dell’ordine siano saltate fuori altre incursioni sempre ad opera delle stesse persone. Sono entrati in azione equipaggiati a dovere. Almeno in due. Hanno destato preoccupazioni e timori. Diffuso un senso di insicurezza che non giova a nessuno.