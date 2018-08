Il furgone prende fuoco: salvo l'autista ma il traffico va in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE All’altezza dell’uscita della superstrada Fossombrone est il Ducato Fiat è andato a fuoco mentre percorreva la provinciale. Il conducente, 56enne di Cantiano, rimasto comunque illeso, si è accorto che le fiamme si stavano sprigionando dal vano motore ha accostato sulla sinistra. E' sceso velocemente ed è stato lui stesso a dare l’allarme. Dal distaccamento dei vigili del fuoco di Cagli sono partiti due mezzi. Nel frattempo alcuni automobilisti di passaggio e qualche altro volontario hanno cercato di attaccare le fiamme che si stavano propagando di gran carriere con degli estintori. Nulla da fare. Quando i vigili del fuoco sono arrivati non hanno potuto fare altro che mettere in sicurezza ciò che restava del furgone e provvedere con potenti getti a raffreddare le lamiera incandescenti. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia lungo la provinciale.