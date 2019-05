Un fiume di acqua e fango invade la strada: «Colpa di un campo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Impressionante il fiume d’acqua e fango che ha invaso Porta Fano a Fossombrone fino ad insozzare anche i marciapiedi lungo la vecchia Flaminia oppure l’area nei pressi del campetto sottostante compromettendo il transito dei mezzi ma ancor più dei pedoni. «Tutto è stato causato certo da una bomba d’acqua - ha spiegato il sindaco Gabriele Bonci - ma anche dal fatto che un campo poco più sopra, nell’area collinare non è stato lavorato nel rispetto delle regole per cui ci siamo visti costretti a prendere i provvedimenti del caso in collaborazione con la Provincia anche per la richiesta di risarcimenti dei danni causati. Per fortuna che questo secondo fenomeno si è mostrato più contenuto rispetto al precedente di qualche giorno fa ma la situazione è risultata critica». Ieri mattina i mezzi comunali si sono messi all’opera.