Padre denuncia: «Mio figlio disabile preso a secchiate d'acqua durante la festa»

di Roberto Giungi

FOSSOMBRONE - «Mi rivolgo a quel “bravo” ragazzo che sabato pomeriggio in occasione di quella meravigliosa festa, che stento a credere sia stata autorizzata, perché altrimenti saremmo proprio alla frutta, all’altezza di Porta Fano ha preso a secchiate d’acqua un disabile portatore di auricolari rovinati all’istante. Solo con un tempestivo intervento abbiamo evitato il peggio».«Se fossi a conoscenza di chi fosse stato non lo denuncerei perché mi fa solo pena. Meglio se avesse avuto qualche bicchiere di birra in meno nel corpo. Magari sei anche un bravo ragazzo, ma ricorda che certe persone vanno difese e non derise». Quanto un babbo ha postato su FB fa correre i brividi lungo la schiena. Nel corso dell’adunata goliardica a Fossombrone, denominata Coppa Cobram, una sorta di appuntamento con diversi brindisi e “cantate”, è successo un fatto molto grave.