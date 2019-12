Festa al carcere: il detenuto si laurea in psicologia con una tesi sulla devianza

FOSSOMBRONE - E’ stato un giorno molto diverso da tutti gli altri quello di ieri nel carcere di Fossombrone dove un detenuto ha regolarmente conseguito la prima laurea come studente del Polo Universitario attivato dall’Università di Urbino. Un’iniziativa nata nel 2015 e operativa dal 2016, che vede a oggi iscritti 20 studenti a 10 corsi di laurea differenti. Il primo di loro ha concluso il percorso triennale e raggiunto il traguardo della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. E’ stato già ammesso a proseguire il suo percorso di studi alla laurea Magistrale in Psicologia Clinica.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, cella distrutta e guardia mandata all'ospedale: la folle notte in carcere dell'imam radicalizzato

Ascoli, lite per la sigaretta con il compagno di cella e aggressione: Binni a giudizio per tentato omicidio

Partner dell’iniziativa sono l’Università di Urbino, il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia-Romagna e Marche e il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Marche. La commissione di laurea è stata presieduta dal magnifico rettore Vilberto Stocchi, e dalle docenti del corso di laurea, Daniela Pajardi, Elena Acquarini, Manuela Berlingeri, Alessandra D’Agostino. Lo studente discusso una tesi con la professoressa Pajardi sulla devianza, letta secondo le teorie sociali e le nuove prospettive delle neuroscienze. Il Polo Universitario rappresenta una realtà complessa dal punto di vista organizzativo e fa riferimento al professor Fabio Musso come pro-rettore alla Terza Missione, alla professoressa Daniela Pajardi come coordinatore, a due tutor, dottoressa Vittoria Terni de Gregory e dottoressa Silvia Lecce e a diverse collaboratrici nel supporto allo studio degli studenti detenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA