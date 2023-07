Femminicidio a Fossombrone, un uomo entra dai carabinieri con la pistola: «Venite, ho ucciso una donna»

FOSSOMBRONE - È entrato nella caserma dei carabinieri di Fossombrone visibilmente agitato e in stato di choc. Impugnava ancora la pistola: «Ho ucciso una donna», ha detto al militare che ha raccolto la sua confessione mentre una pattuglia si precipitava nella sua abitazione in via Pirandello. L'uomo che si è costituito è un italiano e ancora non si sa se era legato alla persona assassinata da un grado di parentela: la donna assassinata aveva circa 40 anni.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++