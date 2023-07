Fossombrone, spara alla cognata e l'uccide: poi va dai carabinieri con la pistola e confessa

FOSSOMBRONE - È entrato nella caserma dei carabinieri di Fossombrone visibilmente agitato e in stato di choc. Impugnava ancora la pistola: «Ho ucciso mia cognata», ha detto al militare che ha raccolto la sua confessione mentre una pattuglia si precipitava nella sua abitazione in via Pirandello. L'uomo, A.M. 47 anni, avrebbe sparato con una pistola semiautomatica alla compagna del fratello, che ne aveva circa 40. Non è ancora chiaro il movente.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++