Curava con l'ecstasy: â€‹santone 70enne arrestato al seminario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Hanno fatto irruzione sul far della sera in una struttura ricettiva della zona di Fossombrone e hanno sorpreso un tedesco di 70 anni, guida carismatica di un seminario di psicoterapia, con una buona scorta di droga sintetica. Sul tavolo - al cospetto di una quindicina di ospiti, professionisti proveniente da tutta Italia, in particolare dal Trentino e dal Bolognese - c’erano decine di capsule (per la precisione 144) raggruppate in sacchetti. All’interno 22 grammi di ecstasy. Il tedesco aveva con sé un campionario di altre sostanze chimiche ancora da confezionare, sul quale sono in corso le analisi per verificare se corrispondano a droghe.I carabinieri del nucleo operativo di Fano e della stazione di Fossombrone si sono mossi, dopo alcuni preliminari riscontri, sull’indicazione di un confidente, una fonte anonima accreditata da un altro comando dell’Arma che annunciava una riunione in zona di un gruppo di persone affiliate in modo riservato a una sorta di guida carismatica. Scopo dell’incontro, che da domenica quando è avvenuto il blitz sarebbe proseguito fino al 25 aprile utilizzando il ponte festivo, sarebbe stato un percorso guidato di terapia psicologica. L’arrivo dei carabinieri e, soprattutto, la presenza della droga hanno rovinato il programma perché il tedesco è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre tutti gli altri convenuti sono stati ascoltati dai carabinieri sulle modalità del ritrovo.