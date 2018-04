Il Comune ancora non ha il bilancio. Il Prefetto: «Lo si approvi o c'è il commissario»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Il Prefetto Carla Cincarilli ha diffidato il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci, e di conseguenza tutti i consiglieri comunali e gli assessori affinché venga approvato dal consiglio comunale il bilancio di previsione 2018.Questo perché «risulta a questa Prefettura - si legge tra l’altro - che alla data del 31 marzo codesta Comune non ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione, mentre è stato convocato il consiglio comunale per provvedere a tale adempimento il 18 aprile. Con la presente si diffida il consiglio comunale già fissato e comunque non oltre 20 giorni dalla notifica della presente comunicazione che dovrà essere effettuata ai singoli consiglieri. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione si provvederà alla nomina del commissario per l’adozione del provvedimento sostitutivo e conseguentemente ad avviare le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale».