Colpito al volto dalla fresa: giovane fabbro soccorso dall'elimabulanza

FOSSOMBRONE - Colpito al volto da uno strumento di lavoro ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie ed è stato trasportato ad Ancona in eliambulanza. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri. Coinvolto nell’infortunio un fabbro 32enne di Ponte degli Alberi.L’operaio si mostrava cosciente ma per il colpo subito, in particolare nella fascia mascellare, i sanitari hanno ritenuto opportuno chiedere l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto a trasferire il ferito all’ospedale di Torrette di Ancona per i necessari ulteriori accertamenti e per verificare se l’operaio avesse subito o meno delle serie conseguenze. Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, stando a quanto risulta ai carabinieri, qualcosa di pesante, si parla di una fresa, sarebbe scivolato improvvisamente da una mensola colpendo il giovane al volto.