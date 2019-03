Ciclismo e mostra mercato del bianchetto: che weekend per Fossombrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Una giornata speciale. Anzi di più. Avrà puntate addosso le telecamere di oltre 190 paesi di tutto il mondo Fossombrone domani dove è previsto l’arrivo della quarta tappa della Tirreno-Adriatico, la più importante corsa ciclistica nazionale dopo il Giro d’Italia.Ma ad arrivare domani nell’antica Forum Sempronii non saranno solo i velocisti delle ruote ma anche gli oltre 30 espositori di prodotti enogastronomici del territorio che, insieme ad artigiani e hobbisti, animeranno il secondo week end della 35^ Mostra Mercato del Tartufo Bianchetto.Dopo il positivo esordio della scorsa settimana, amministrazione comunale, Associazione ristoratori, Confcommercio, Associazione Tartufai e Copagri sono pronti ad accogliere sabato e domenica non solo la carovana della Corsa dei due Mari ma anche tutti coloro che vorranno godere della bellezza di Corso Garibaldi, delle sue chiese, dei suoi negozi e, per la prima volta dopo oltre 20 anni, del suo cinema che ospita per tutta la mostra convegni organizzati da Copagri Marche. Grazie al co-finanziamento PSR Regione Marche mis 1.2 A, l’Agenzia di Sviluppo Rurale, propone sabato alle 16.15 un seminario per parlare, grazie a Giancarlo Marini, di "Esportazione del Tartufo" mentre domenica 17 alle 16.30, si parlerà di "Tartufo in tavola: utilizzo e qualità" con l'enogastronomo Piergiorgio Angelini.L’animazione di sabato sarà affidata ai Mariachi che imperverseranno lungo Corso Garibaldi con i loro ritmi messicani. Domenica invece si partirà molto presto, per l’esattezza alle 7.30 quando al Parco Carloni si svolgerà la Gara Nazionale di Cerca al Tartufo a cura dell’associazione Tartufai di Fossombrone mentre alle 9 è prevista un’escursione del Monte Aguzzo (passando per la piana Bertinelli) a cura del Cai (per prenotazioni: 347.7425818 / 347.1030096).Come di consueto attenzione anche ai bambini che nel pomeriggio di domenica potranno cimentarsi nella realizzazione di portafoto di riso e cerali grazie all’associazione culturale Il Pinos mentre i più grandi potranno degustare del buon Bianchello all’ex Cinema Metauro grazie ad Ais Urbino Montefeltro (ore 17.30), ascoltare il concerto in acustica de Gli Amici del Mandolino (ore 17.30 Chiostro Sant’Agostino) o scatenarsi con il live degli Zebratre che saliranno sul palco centrale di fronte al Municipio alle 18.30.Prima dell’esibizione della band fanese, sul palco saranno protagonisti gli studenti dell’istituto F.lli Mercantini le cui opere (“Pitture sotto le Logge”) sono state valutate da una giuria di esperti composta dai professori della Scuola del Libro di Urbino: Franco Ruggero e Paola Fraschetti di discipline plastiche ed Emanuela Ivaldi di discipline pittoriche.Tra musica, escursioni, degustazioni e convegni troveranno ovviamente posto le imperdibili offerte degli oltre 100 esercizi commerciali del Fossombrone Center Shopping e i menù convenzionati dei ristoranti, quest’ultimi protagonisti anche della terza edizione della “Gara della Tagliatella” che vede in gara quest’anno Casacaffè, Osteria Zanchetti, L’Enosteria, Luciano Mancinelli, Da Gigi, Oasy Sant’Anna, Da Pitrok e La Grotta.