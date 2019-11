Piovono calcinacci in strada: dopo il campanile anche la facciata di San Francesco perde pezzi

FOSSOMBRONE - La forte pioggia delle ultime ore ha causato il crollo di calcinacci dalla facciata della chiesa di San Francesco a Fossombrone. Sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala, i carabinieri e la polizia locale perché l’area interessata è quella che si affaccia sulla Flaminia.

LEGGI ANCHE:

Brivido alla fiera: un pezzo di cornicione si stacca dal Comune e precipita sul marciapiede

Macerata, cadono calcinacci dal ponte sulle auto in transito: allarme sulla Superstrada

Preoccupazione crescente per lo stato in cui versano i cornicioni del manufatto. «Faremo un’ulteriore ordinanza - ha commentato il sindaco Gabriele Bonci - ho già sollecitato anche telefonicamente la Prefettura». Per precauzione l’intero perimetro dell’edificio è stato transennato dopo che lo stesso provvedimento era stato adottato alla base del campanile sulla via omonima della chiesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA