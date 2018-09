Bimba immunodepressa in classe con due non vaccinati: è caos

di Martina Marinangeli

FOSSOMBRONE - È la tempesta perfetta che annuncia la slavina-vaccini in arrivo in decine, centinaia di scuole da lunedì quando la gran parte degli istiti suonerà la prima campanella. Il prologo infuocato si consuma a Fossombrone, in uno dei sette plessi dell’unico istituto comprensivo della cittadina di diecimila abitanti dopo i continui dietrofront ministeriali prima sull’obbligo vaccinale e poi sull’autocertificazione.La storia è quella di una bambina che inizia oggi il suo percorso scolastico. Il primo giorno della prima elementare è già duro di per sé: nuove maestre, nuovi compagni e i giochi che vengono sostituiti dai libri. Ma per questa bambina, che chiameremo Aurora, le difficoltà sono ben altre. Immunodepressa, viene destinata in una delle sedi meno popolate dell’istituto: nelle scorse settimane i genitori scoprono che due dei suoi compagni non sono vaccinati.