L'auto lo travolge mentre attraversa, batte la testa: è grave

FOSSOMBRONE - Versa in condizioni gravissime, tanto che è stato trasferito all’ospedale di Torrette di Ancona dall’eliambulanza, un 73enne albanese abitante a Fossombrone investito poco dopo le 18 di ieri pomeriggio da un auto alla cui guida era una signora, sessantenne, del posto. L’uomo, per cause che stanno ricostruendo i carabinieri, ha improvvisamente oltrepassato la siepe che costeggia il marciapiede del tratto di Flaminia che attraversa l’abitato per portarsi sul lato opposto della strada.L’impatto è stato violento. L’uomo ha battuto pesantemente la testa sul cristallo anteriore del mezzo, sulla destra della conducente. E’ rovinato a terra e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi agli operatori del 118 intervenuti prontamente. Il medico di turno ha ravvisato l’urgenza di allertare l’elicottero che è atterrato nell’eliporto a fianco dell’ospedale.