Auto contro moto, il centauro cade a terra e batte la testa: soccorso dall'eliambulanza

FOSSOMBRONE - Un grave incidente è avvenuto in mattinata a San Lazzaro di Fossombrone sulla strada delle Marmitte dei Giganti.Un'auto condotta da un uomo di Fossombrone ed uno scooterone guidato da un uomo di Saltara si sono toccate per cause ancora al vaglio di Polizia e Carabinieri. Lo scooter è franato a terra e l'uomo in sella è stato sbalzato colpendo violentemente l'asfalto con la testa, comunque protetta dal casco che non si è slacciato. Ma i soccorritori gli hanno riscontrato, seppur cosciente, un trauma cranico e per questo è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza per un rapido trasporto in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.