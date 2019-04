In auto con la cocaina: due giovani nei guai e addio alla patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Detenevano cinque grammi di cocaina e sono incappati nottetempo nei controlli dei carabinieri della stazione di Fossombrone. Si tratta di due ventenni, uno abitante nel Pesarese e l’altro a Sassoferrato, segnalati alle Prefetture delle rispettive competenze territoriali. Al conducente è stata anche ritirata la patente per le sue condizioni psicofisiche apparse subito compromesse. Non è da escludere peraltro che lo stesso non sia nuovo a simili disavventure. Ancora una volta i carabinieri, dopo i numerosi blitz antidroga messi a segno ripetutamente negli ultimi mesi con largo impiego di uomini e mezzi, hanno bloccato due assuntori-spacciatori frequentatori di una piazza che risulta essere un vero e proprio punto nero nell’organigramma delle mappe territoriali segnalate come centro di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.