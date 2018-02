Assalto alla cassaforte ma i vicini di casa mettono in fuga i ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE - Incuranti di tutto e di tutti hanno preso a menare pesanti mazzate per scardinare una cassaforte. Come se nulla fosse, ed è l’aspetto più inquietante, i soliti ignoti sono entrati in un’abitazione del rione Piancerreto a Fossombrone, non in piena notte ma nel tardo pomeriggio.La casa al momento non è abitata perché recentemente danneggiata da un incendio. Immaginarsi tutto quel rumore cosa abbia provocato. Diverse persone si sono chieste cosa stesse succedendo cosicché ai ladri non è rimasto che scappare a bordo di due auto.