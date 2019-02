Folla in duomo, profonda commozione per l'ultimo saluto al preside Salucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Grande partecipazione e profonda commozione hanno segnato ieri l’ultimo saluto in duomo ad Athos Salucci. Tutti coloro che hanno conosciuto il preside della scuola Gandiglio, stroncato da una malattia inesorabile a 57 anni, apprezzandone la sensibilità e l’intelligenza, non hanno voluto mancare. E il congedo terreno ha visto vibrare i suoi talenti, in una mirabile fusione di suoni e parole, a comporre lo spartito di una vita dedicata alla famiglia, all’educazione dei ragazzi e alla passione della musica. Gli alunni della Gandiglio hanno suonato sul sagrato, i due figli hanno imbracciato le chitarre in duomo insieme ad altri due musicisti, il Coro polifonico malatestiano ha intonato i canti della funzione. Ha officiato con altri preti don Giuseppe, il suo parroco di San Lazzaro. Tante lacrime al commiato di un figlio e al ricordo di due insegnanti, a cui si sono aggiunte le parole del sindaco.