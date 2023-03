FANO - Aderendo alla campagna “Città 30 subito”, promossa da Fiab Italia e da altre associazioni che si impegnano per la mobilità dolce e la sicurezza stradale, questao mattina è prevista una pedalata dimostrativa sulla pista Fano Pesaro. Alle 11.30 nei pressi dell’Anfiteatro Rastatt, i ciclisti daranno vita ad un flash mob in difesa della pista ciclabile di viale Alighieri, la cui sicurezza è stata posta in gioco dalla sosta indiscriminata degli autoveicoli: tutti in fila si posizioneranno al limite della striscia gialla, quasi a voler fare una barriera rispetto al traffico motorizzato.

Residenti ed esercenti



Nel frattempo l’amministrazione comunale ha incontrato in un’unica riunione sia i residenti che i commercianti per ascoltare le opposte istanze: da una parte la difesa dei parcheggi, dall’altra quella della pista ciclabile, la cui realizzazione ha comportato il sacrificio di non pochi posti auto. Tuttavia, a parere del segretario della Lega Fano Alessandro Brandoni, presente a quella riunione, una sintesi è possibile, soprattutto se si accoglie la proposta di caratterizzare alcuni di quei parcheggi che permarranno sul lato mare della via, come posti auto per carico e scarico, in modo da facilitare la sosta ai loro clienti.

«La soluzione migliore – ha evidenziato Brandoni - da un lato è garantire la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, confermando la realizzazione del marciapiede e della pista ciclabile, dall’altra, in corrispondenza degli esercizi commerciali dedicare alcuni parcheggi alle soste brevi. In zona risiedono non pochi anziani che hanno difficoltà nei movimenti e che per fare la spesa sono costretti ad usare la macchina, quindi avere un parcheggio nei pressi dei negozi è fondamentale. Tra l’altro disporre dei parcheggi per solo carico e scarico è necessario per rifornire i negozi».



Da scartare secondo Brandoni, ma anche secondo molti residenti per ragioni di sicurezza, la soluzione sul lato monte di viale Dante Alighieri di unire alla pista ciclabile e al marciapiede anche i parcheggi. E non è detto che la pista ciclabile al posto dei parcheggi conduca alla rovina gli esercenti.



L’esempio di via Sauro



Lo dimostra quanto è avvenuto in via Nazario Sauro, nei pressi della banchina del porto, dove la pista ciclabile è diventata la prosecuzione della passeggiata del Lido e dove, trascorsi i primi tempi di adeguamento, nessuno ora si sog0nerebbe di tornare indietro. Permane però il problema di viale Adriatico, dove il transito dei mezzi pesanti e delle barche si sarebbe potuto arrestare su un molo per la cantieristica se fosse stato realizzato nella zona del Bersaglio.