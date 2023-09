Pesaro si ribella alla fine dell'estate, il sindaco Ricci proroga la stagione balneare al primo ottobre. Il meteo però non la pensa ugualmente: ecco le previsioni

«A Pesaro l’estate non finisce qui. Ieri ho firmato l’ordinanza che prevede la proroga al 1 ottobre 2023 della fine della stagione balneare - ha annunciato il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci - Le temperature sono ancora gradevoli, i pesaresi hanno voglia di godersi il nostro mare e la città è frequentata ancora da tanti turisti. Per questo il Comune di Pesaro ha accolto subito la richiesta della Regione Marche di allungare la bella stagione, dando la possibilità agli operatori economici di rimanere operativi fino alla fine del mese, recuperando i giorni persi a maggio, a causa delle piogge». Basterà una firma? Da marchigiani amanti della spiaggia e da turisti fuori stagione la speranza c'è tutta. Poi, ovviamente, bisognerà vedere quanti operatori decideranno di tenere comunque aperto (e come: i bar delle spiagge, per dirne una, sono chiusi o hanno finito ogni rifornimento). E in ogni caso, come sempre, ci sarà poi da fare i conti con il meteo ballerino degli ultimi mesi (anche all'interno della stessa giornata). Per questo giovedì, ad esempio, sulle Marche sono previsti di mattina tuoni, fulmini e pioggia. Nel pomeriggio ampie schiarite e sole.

Il precedente nel 2015

Il sindaco Ricci, del resto, il meteo lo prende di petto. Nel 2015 aveva assicurato il sole ai turisti. Nell'agosto del 2014, visto che pioveva di continuo, aveva firmato una delibera per allungare l'estate fino a metà ottobre, con obbligo di ombrelloni aperti e feste in spiaggia. Il sole assicurato non era solo uno slogan: se a luglio e agosto di quell'anno, il 2015, fosse piovuto per tre giorni in fila (con almeno tre millimetri di pioggia per tre giorni consecutivi, nelle ore comprese fra le 10 e le 16) sarebbe scattato il rimborso tramite un weekend gratis a settembre oppure a maggio e giugno dell'anno dopo. Una genialata frutto di un accordo tra l'amministrazione comunale di pesaro, l'associazione degli albergatori e l'Unipol Assicurazioni.

Ecco le previsioni del tempo per i prossimi giorni:

Mercoledì 20 settembre 2023

Cielo poco nuvoloso per schiarite alternate a transito di nubi medio alte, con aumento della copertura nel pomeriggio.

Giovedì 21 settembre 2023

Precipitazioni dal pomeriggio possibilità di deboli piovaschi sparsi in transito da monte verso costa più probabili nel settore centro settentrionale della regione. Temperature in diminuzione. Venti di brezza tesa sud occidentali in rotazione da sud est nel pomeriggio con temporanee intensificazioni fino a vento moderato. Mare poco mosso, mosso nel pomeriggio.

Cielo inizialmente nuvoloso con ampie schiarite nel pomeriggio e cielo poco o parzialmente nuvoloso con maggiore copertura nelle zone montane. Precipitazioni nella prima parte della giornata fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o di temporale in esaurimento a fine mattinata. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti di vento moderato sud occidentali nelle zone interne, con raffiche fino a vento forte o burrasca nelle zone alto collinari e montane e sud orientali lungo la costa, di brezza tesa con rinforzi a vento moderato nel pomeriggio

Mare poco mosso, mosso dal pomeriggio.

Venerdì 22 settembre 2023

Cielo parzialmente nuvoloso in mattinata e poco nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni: possibilità di qualche debole, breve ed isolato piovasco, più probabile nelle zone montane. Temperature in lieve diminuzione le minime ed in lieve aumento le massime. Venti di vento moderato sud occidentali nelle zone interne, sud orientali di brezza tesa, di vento moderato nella prima parte della giornata, lungo la costa. Mare mosso

Il weekend

Secondo il bollettino meteo emesso dalla Protezione civile delle Marche ci sarà un peggioramento per le giornate di sabato e domenica per il transito di una perturbazione con probabile miglioramento da lunedì