Pergola, la festa del tartufo apre il tempo del bianco pregiato. Gli appuntamenti e le attrazioni

PERGOLA - Si alza oggi il sipario , dopo la pausa del 2020 per il Covid-19, sulla 25esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. Ad attendere visitatori e turisti, un programma ricco e variegato, con appuntamenti che spaziano dall’enogastronomia alla cultura, dallo sport al divertimento.

La mostra mercato del diamante della terra e dei prodotti tipici, in primis il Pergola Rosso d oc e il visciolato, nel cuore del centro storico, lungo corso Matteotti.

L’evento di piazza Garibaldi

L’evento è stato dislocato dall’amministrazione comunale anche in piazza Garibaldi e in altri punti limitrofi per coniugare al meglio sicurezza anti pandemia e ospitalità. Il clou della prima giornata, il raduno d’auto d’epoca ‘Ruote nella storia e tartufo bianco pregiato di Pergola’, organizzato grazie alla collaborazione con l’Aci. Il progetto Aci Storico vede impegnato l’ente nella promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico a quattro ruote nel territorio.

La sesta 100 m iglia in provincia, edizione speciale, partirà da Fano. Il ritrovo alle 8 sotto l’arco d’Augusto. Dopo la tappa al monastero di Fonte Avellana, con tanto di visita, l’arrivo a Pergola intorno alle 13. E’ prevista la sosta e l’esposizione delle auto nella piazza antistante il museo dei Bronzi dorati, quindi il pranzo con degustazione del tartufo nel Salone del Gusto, sotto i portici comunali, a cura dell’hotel ristorante Giardino. Nel pomeriggio la visita al museo.

Gli assaggi del territorio

Ai partecipanti verrà consegnato il box offerto dal Comune con gli assaggi del territorio e un piccolo profumo al tartufo e cioccolato di Pantheon Roma. Ma il programma si aprirà già alle 9 con la ‘Camminata rosa’, promossa da Avis e CorriPergola, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. Il ritrovo alle 8.45 davanti al M unicipio. Ai partecipanti sarà consegnata il fiocco rosa.

Alle 9.30, invece, da piazza Italia, scatterà la prima Pergola crossing di podismo : 20 chilometri su percorso misto. Alle 10 l’inaugurazione della kermesse e a seguire intrattenimento musicale con la banda cittadina ‘Amedeo Escobar’ di Pergola. Oltre ai ristoranti e agli agriturismi, saranno diversi i punti all’interno della Fiera, a proporre menù prelibati a base del re della tavola e di tante altre specialità locali.

La Pro loco & Le Bontà del Territorio, nello stand allestito in piazza Battisti, presenteranno in esclusiva una gustosa novità, ‘La Perla di Pergola’ (formaggio con tartufo) e altre prelibatezze con prodotti pergolesi. Intanto ieri, sempre la Pro loco ha accolto i camperisti partecipanti al primo dei raduni camper. Sono stati accompagnati alla scoperta della città, con visite alla meravigliosa chiesa di Santa Maria delle Tinte e al museo. E non è mancato il momento dedicato al gusto, con la merenda con il tipico ‘Moretto di Pergola’.

Oggi la prima di tre domeniche

Per accedere alla manifestazione è necessario il Green p ass. Oggi è anche in programma il secondo viaggio inaugurale della ferrovia Subappennina Italica. Il treno storico arriverà alla stazione di Pergola intorno alle 13. Per i partecipanti anche la possibilità di visitare il museo dei Bronzi. La Fiera proseguirà domenica 10 e 17. Il programma completo della kermesse è consultabile nella pagina Facebook della Fiera e nel sito del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA