Festività di Natale senza guardia medica nell'entroterra a Cagli, Apecchio e Piobbico: ecco come saranno organizzati i turni di copertura

Festività di Natale senza guardia medica nell'entroterra pesarese. La comunicazione arriva dal Distretto Sanitario di Urbino che segnala la mancata copertura, fino al 30 dicembre, di alcuni turni di Continuità Assistenziale nelle sedi di Cagli e di Apecchio - Piobbico.

Nel dettaglio il Distretto ha comunicato quanto segue: stasera ore 20-8 sede di Apecchio-Piobbico scoperta, medico presente presso la sede di Cagli; quest’ultimo garantirà, per quanto possibile le prestazioni domiciliari per il territorio di Cagli e Apecchio-Piobbico. Mercoledì 21 dicembre 2022 sede di Cagli scoperta, medico presente presso la sede di Apecchio-Piobbico; quest’ultimo garantirà, per quanto possibile le prestazioni domiciliari per il territorio di Piobbico-Apecchio e Cagli.

Cosa succede a Natale

Domenica 25 dicembre 2022 ore 8-20 sede di Apecchio-Piobbico scoperta, medico presente presso la sede di Cagli; quest’ultimo garantirà, per quanto possibile le prestazioni domiciliari per il territorio di Cagli e Apecchio-Piobbico. Ancora domenica, ore 20-8, sede di Cagli scoperta, medico presente presso la sede di Apecchio-Piobbico; quest’ultimo garantirà, per quanto possibile le prestazioni docmiciliari per il territorio di Piobbico-Apecchio e Cagli.

La comunicazione fa seguito ad altre analoghe segnalazioni pervenute nei mesi scorsi, rispetto alle quali i sindaci dei Comuni interessati hanno manifestato forte preoccupazione alla Direzione dell'Area Vasta 1, che ha competenza in ambito provinciale, considerata la delicatezza del tema soprattutto per i territori più distanti dai presidi ospedalieri. La Direzione di Area Vasta ha ribadito, tuttavia, l'impossibilità di risolvere a breve termine il problema a causa della grave carenza di personale medico.