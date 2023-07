FANO - CineFortunae conquista piazza 20 Settembre. Un palcoscenico definito «magico» da Luca Caprara, dello staff organizzativo, e al tempo stesso anche un importante banco di prova per l’evento estivo fanese, come in precedenza lo è stato per altre manifestazioni che hanno compiuto il salto di qualità.

La scelta di piazza 20 Settembre, dove sarà installato un maxi schermo di 40 metri quadri per vedere e rivedere gratuitamente alcuni capolavori del cinema, è una delle tre principali novità proposte dalla quarta edizione dell’evento estivo fanese, presentata ieri nel bastione Sangallo.

La novità del riconoscimento

«Da quest’anno – argomenta Caprara – è istituito il premio CineFortunae e il primo riconoscimento sarà attribuito a Gianni Amelio, grande regista del cinema italiano, che lo riceverà sabato 5 agosto». Per l’occasione è prevista la proiezione di Il ladro di bambini in versione restaurata, alle 21.15 in piazza centrale.

In prima serata, alle 19.30 al bastione Sangallo, Amelio parteciperà insieme con l’autore Roy Menarini alla presentazione del libro La grande illusione – Storie di uno spettatore. Entrambe le iniziative rientrano nella fase clou di CineFortunae 2023, dal 2 al 5 agosto prossimi sempre tra bastione Sangallo e piazza centrale.

Ma per gran parte di luglio e anche nei giorni subito successivi al momento centrale sono previsti eventi collaterali per concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e proiezioni di altri film in luoghi suggestivi come il litorale o, ulteriore novità, le vigne dell’entroterra fanese.



Tappe a Barchi e Fossombrone

Tappe a Barchi, domani alle 19.30 nell’azienda agricola Fiorini (Non ci resta che piangere di Massimo Troisi) e a Fossombrone, giovedì 20 luglio in La collina delle fate (Mediterraneo di Gabriele Salvatores). La quarta edizione è cominciata ieri a Bagni Carlo e proseguirà stasera alle 21.15, nel cinema Politeama in via Arco d’Augusto, con lo spettacolo teatrale Hellzapoppin Remix, diretto da Fabrizio Bartolucci e promosso da Teatro Linguaggi.



«CineFortunae 2023 – prosegue Caprara – celebra il talento due grandi interpreti: Massimo Troisi, a settant’anni dalla nascita, e Alberto Sordi a venti anni dalla morte. Entrambi hanno saputo tratteggiare personaggi in bilico tra comicità e dramma, tra allegria e malinconia, tra vizi e virtù, rimasti nell’immaginario collettivo e capaci di rendere celebre il nostro cinema anche all’estero. È inoltre un’edizione all’insegna della grande commedia italiana».

Lo spettacolo-concerto

Alla presentazione hanno partecipato gli assessori comunali Cora Fattori ed Etienn Lucarelli, insieme con i registi Bartolucci e Diego Tancredi, che ha scritto lo spettacolo-concerto Quando – Massimo Troisi nelle canzoni di Pino Daniele, lunedì 31 luglio alle 21.15 nella rocca Malatestiana.

Spulciando nel programma: venerdì 4 agosto alle 21.15 in piazza centrale la proiezione di Casablanca, capolavoro del cinema mondiale in cui Michael Curtiz dirige Humprey Bogart e Ingrid Bergman. Due giorni dopo Concerto all’alba ai Bagni Cafè Arzilla: un omaggio a Burt Bacharach, pianista e compositore statunitense anni ’60, in collaborazione con l’Orchestra sinfonica Rossini.