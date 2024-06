PESARO - È stato il giorno della festa. Il giorno per dire grazie ai tantissimi che hanno permesso ad Andrea Biancani e Matteo Ricci di arrivare lì dove sono arrivati. «Ho già avvisato Matteo -scherza il neo sindaco, dal palco di piazzale della Libertà - di liberarmi il suo ufficio». «Il merito - ricorda Ricci - lo ha portato a vincere al primo turno oltre il 60%». Accolti da un'ovazione prima di prendere la parola. «Sto ragionando sulla squadra - esordisce Biancani- spero proprio di definire tutto nel più breve tempo possibile, proprio in questi giorni perché poi si parte. È nostro dovere visti i numeri e il calore ricevuto. Anzi, se mai nel percorso mi vedrete cambiato avvisatemi. Fatta la giunta inizierò a portare avanti ciò che ho promesso. Guarderò alle richieste che sono arrivate da tutti i quartieri in campagna elettorale, e darò risposte ai cittadini e a quanti mi hanno parlato delle loro fragilità e dei loro bisogni. Poi, il dialogo con il sociale, le associazioni e le imprese, anche in cima alla lista ci sono i bisogni reali e più urgenti. In questi due mesi di campagna elettorale, ho incontrato e conosciuto tanti che non sono nati a Pesaro ma l'hanno conosciuta per motivi di lavoro o di vacanza e hanno scelto di rimanerci e magari mettere su famiglia. Segno che nella nostra città si sta bene, pur con tante cose da portare a termine e migliorare. I nostri avversari invece hanno raccontato loro malgrado una città che non esiste.

I ringraziamenti

«Il mio ringraziamento va alle 7 liste che mi hanno sostenuto per un programma condiviso: ringrazio persone come Sara Mengucci, Anna Maria Mattioli, nonostante il rammarico di non riaverla in Consiglio comunale, Timoteo Tiberi, Camilla Murgia e altri ancora. Così come il ringraziamento doveroso va ai volontari dei banchetti e ai tanti che hanno dedicato due mesi del loro tempo per aiutarmi. E non da ultimo Matteo che sarà a Bruxelles: sarò il suo incubo, perché busserò alla sua porta se dall'Europa non intercetterà altri milioni per il nostro territorio. Qui siamo tutti pronti a partire».



Giampiero Bellucci, segretario comunale non eletto in consiglio comunale ha parlato a sorpresa: «Tanto per sdrammatizzare, non resto senza lavoro. Ho un futuro da presentatore. Nonostante il rammarico resto alla guida di una squadra, il Pd che tanto è cresciuta contribuendo a questo risultato». È toccato poi a Matteo Ricci, difficile per alcuni non chiamarlo più sindaco. «Dalla prossima settimana volerò a Bruxelles. Rappresenterò certamente le Marche, perché dobbiamo salvare questa regione dal provincialismo in cui l'ha gettata la giunta Acquaroli, ma rappresentò anche le altre quattro regioni che tanto mi hanno dato in questa scalata per le Europee».